Tonino Tempestilli, doppio ex di Roma-Inter, ha parlato delle aspettative in casa giallorossa proprio a poche ore dalla sfida di campionato. Queste le sue considerazioni a Il Romanista: «Nessun dubbio: Gasperini cambierà la Roma. Sono anni che fa cose eccezionali, il suo calcio è un marchio di fabbrica e lo farà vedere anche qui, è solo questione di tempo. Intanto stanno arrivando i risultati e con i risultati si lavora molto meglio».