Tonino Tempestilli, doppio ex di Roma-Inter, ha parlato delle aspettative in casa giallorossa proprio a poche ore dalla sfida di campionato. Queste le sue considerazioni a Il Romanista: «Nessun dubbio: Gasperini cambierà la Roma. Sono anni che fa cose eccezionali, il suo calcio è un marchio di fabbrica e lo farà vedere anche qui, è solo questione di tempo. Intanto stanno arrivando i risultati e con i risultati si lavora molto meglio».
Tempestilli: “Inter e Napoli faranno campionato a parte. Gasp cambierà la Roma”
Dove può arrivare realisticamente?—
«Sono in cinque per i quattro posti che valgono la Champions. Secondo me Inter a Napoli a parte, ma bisogna sempre far parlare il campo, con le altre se la può giocare».
