Pradé: “Ho pensato di fare un passo indietro. La critica ci sta e il tifoso è…”

''Ho pensato di fare un passo indietro quest'estate, mi ha spinto ad andare avanti la grande fiducia del presidente e la connessione con tutto l'ambiente, un rapporto di grande forza e unione come mai ho trovato in carriera e mai forse ritroverò altrove''. Così Daniele Pradè parlando in conferenza al Viola Park. Al termine dello scorso campionato la contestazione della curva Fiesole aveva coinvolto tutta la società, compreso lo stesso direttore sportivo.

''La critica ci sta e il tifoso è libero di esprimersi come crede, è stata un'estate in cui abbiamo lavorato tanto, cercherò di cambiare questa valutazione nei miei confronti con l'impegno, sperando arrivi poi un applauso - ha continuato il dirigente viola - Abbiamo condiviso ogni scelta con il presidente e gli altri dirigenti. E quando si è dimesso Palladino cui va riconosciuto di aver fatto un ottimo lavoro abbiamo subito pensato a Pioli. Non abbiamo cercato altri allenatori e lui ci ha dato subito carta bianca. L'anno scorso è stato quello della ricostruzione, questo è quello della costruzione. Siamo felici della strada presa''.