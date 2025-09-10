FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pradé: “Ho pensato di fare un passo indietro. La critica ci sta e il tifoso è…”

ultimora

Pradé: “Ho pensato di fare un passo indietro. La critica ci sta e il tifoso è…”

Pradé: “Ho pensato di fare un passo indietro. La critica ci sta e il tifoso è…” - immagine 1
Le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, rilasciate in conferenza al Viola Park
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Pradé: “Ho pensato di fare un passo indietro. La critica ci sta e il tifoso è…”- immagine 2
Getty Images

''Ho pensato di fare un passo indietro quest'estate, mi ha spinto ad andare avanti la grande fiducia del presidente e la connessione con tutto l'ambiente, un rapporto di grande forza e unione come mai ho trovato in carriera e mai forse ritroverò altrove''. Così Daniele Pradè parlando in conferenza al Viola Park. Al termine dello scorso campionato la contestazione della curva Fiesole aveva coinvolto tutta la società, compreso lo stesso direttore sportivo.

Pradé: “Ho pensato di fare un passo indietro. La critica ci sta e il tifoso è…”- immagine 3

''La critica ci sta e il tifoso è libero di esprimersi come crede, è stata un'estate in cui abbiamo lavorato tanto, cercherò di cambiare questa valutazione nei miei confronti con l'impegno, sperando arrivi poi un applauso - ha continuato il dirigente viola - Abbiamo condiviso ogni scelta con il presidente e gli altri dirigenti. E quando si è dimesso Palladino cui va riconosciuto di aver fatto un ottimo lavoro abbiamo subito pensato a Pioli. Non abbiamo cercato altri allenatori e lui ci ha dato subito carta bianca. L'anno scorso è stato quello della ricostruzione, questo è quello della costruzione. Siamo felici della strada presa''.

Leggi anche
Lucarelli: “Juve-Inter servirà a capire il livello di entrambe. Sarà...
Lautaro, rientro e gol? Gli è già successo: Juve avvisata. L’Inter lo aspetta per graffiare

© RIPRODUZIONE RISERVATA