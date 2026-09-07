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Sono diciannove i precedenti tra Inter e Real Madrid: sette vittorie nerazzurre, dieci successi per il Real Madrid e solamente due pareggi. Il primo confronto è stata la leggendaria finale della Coppa dei Campioni 1963/64 al Prater di Vienna, la partita che consacrò definitivamente la Grande Inter, che vinse per 3-1 con la doppietta di Mazzola e un gol di Milani. Negli anni '60 le due squadre si sono ritrovate nuovamente in semifinale e nei quarti di Coppa dei Campioni, con passaggio del turno degli spagnoli nel 1965/66 e qualificazione nerazzurra nel 1966/67.

Negli anni '80 Real Madrid-Inter è diventata una vera e propria classica del calcio europeo, con un'altra semifinale di Coppa dei Campioni, un quarto di Coppa delle Coppe e due semifinali consecutive di Coppa UEFA. La sfida è tornata nella massima competizione europea nella fase a gironi della Champions League 1998/99: 2-0 per il Real in Spagna, in una partita giocata a Siviglia, e indimenticabile vittoria interista per 3-1 a San Siro grazie alle prodezze di Roberto Baggio.

Negli ultimi quattro confronti, risalenti alle fasi a gironi delle Champions League 2020/21 e 2021/22 il Real Madrid ha conquistato quattro vittorie, ma nessuna di queste partite è stata giocata nel nuovo stadio Bernabéu. Nel 2020 la sfida si è disputata allo stadio Di Stefano di Valdebebas, mentre nel 2021 l'Inter scese in campo in un Bernabéu caratterizzato ai lavori di ristrutturazione.

Inter-Real Madrid 3-1 (43' Mazzola, 62' Milani, 69' Felo Bautista, 76' Mazzola) – Finale Coppa dei Campioni 1963/64

Real Madrid-Inter 1-0 (12' Pirri) – Semifinale Coppa dei Campioni 1965/66

Inter-Real Madrid 1-1 (20' Amancio, 78' Facchetti) – Semifinale Coppa dei Campioni 1965/66

Inter-Real Madrid 1-0 (54' Cappellini) – Quarti Coppa dei Campioni 1966/67

Real Madrid-Inter 0-2 (23' Cappellini, 57' Aut. Zoco) – Quarti Coppa dei Campioni 1966/67

Real Madrid-Inter 2-0 (29' Santillana, 47' Juanito) – Semifinale Coppa dei Campioni 1980/81

Inter-Real Madrid 1-0 (57' Bini) – Semifinale Coppa dei Campioni 1980/81

Inter-Real Madrid 1-1 (16' Oriali, 59' Gallego) – Quarti Coppa delle Coppe 1982/83

Real Madrid-Inter 2-1 (20' Altobelli, 51' Salguero, 55' Santillana) – Quarti Coppa delle Coppe 1982/83

Inter-Real Madrid 2-0 (25' Rig. Brady, 57' Altobelli) – Semifinale Coppa UEFA 1984/85

Real Madrid-Inter 3-0 (12' Santillana, 42' Santillana, 57' Michel) – Semifinale Coppa UEFA 1984/85

Inter-Real Madrid 3-1 (1' e 54' Tardelli, 87' Valdano, 89' Aut. Salguero) – Semifinale Coppa UEFA 1985/86

Real Madrid-Inter 5-1 dts (44' Rig. Sanchez, 63' Gordillo, 66' Rig. Brady, 74' Rig. Sanchez, 94' e 107' Santillana) – Semifinale Coppa UEFA 1985/86

Real Madrid-Inter 2-0 (80' Rig. Hierro, 91' Seedorf) – Fase a Gironi Champions League 1998/99

Inter-Real Madrid 3-1 (50' Zamorano, 59' Seedorf, 85 e 92' Baggio R.) – Fase a Gironi Champions League 1998/99

Real Madrid-Inter 3-2 (26' Benzema, 33' Ramos, 36' Martínez, 69' Perisic, 81' Rodrygo) – Fase a Gironi Champions League 2020/21

Inter-Real Madrid 0-2 (7' Hazard(Rig), 61' aut. Hakimi) – Champions League 2020/21

Inter-Real Madrid 0-1 (91' Rodrygo) – Fase a Gironi Champions League 2021/22

Real Madrid-Inter 2-0 (17' Kroos, 80' Asensio) – Fase a Gironi Champions League 2021/22

(inter.it)