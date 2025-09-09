"E' un compito ulteriore ed aggiuntivo che viene richiesto ai nostri ragazzi per valorizzare lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive al quale noi aderiremo con la consueta disponibilità all'innovazione tecnologica degli arbitri italiani", dice il numero 1 dell'Aia. "Auspichiamo tuttavia - ha aggiunto Zappi - che presto queste novità possano diventare anche produttive per generare nuove risorse economiche per la crescita e la formazione del movimento arbitrale che a questo nuova modalità di fruizione dello spettacolo dà un importante e diretto contributo.