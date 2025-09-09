Oggi "abbiamo incontrato l'Assessora Scavuzzo per un confronto sulla delibera per la vendita di San Siro. E' stato un confronto franco e cordiale, che ha confermato il quadro che ci era già stato anticipato nell'incontro tra giunta e forze di maggioranza del 14 luglio. Ringraziamo l'assessora della disponibilità e dell'impegno nel prendere in carico un dossier così complesso, ma restiamo convinti che sulla base delle attuali pretese delle squadre e con le condizioni imposte dalla legge stadi, non sia possibile negoziare un accordo nell'interesse dei milanesi e anticipiamo il nostro voto contrario alla delibera". Lo affermano in una nota i consiglierei comunali di Europa verde Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara.
San Siro, Europa Verde: “Oggi incontro cordiale ma voteremo contro perché…”
"Al netto del merito, ci preoccupano i tempi per arrivare al voto: a tre settimane dal 30 settembre non c'è ancora una bozza di documento"
"Sono Milan e Inter, non certo il Comune e i cittadini - spiegano - che hanno bisogno di un nuovo stadio, di aprire l'ultima grande area pubblica rimasta in città alla speculazione edilizia e alla distruzione di un parco.
Al netto del merito, ci preoccupano i tempi per arrivare al voto: a tre settimane dal 30 settembre, data indicata anche dal Sindaco come termine massimo per l'approvazione della delibera, non c'è ancora una bozza di documento. Per affrontare una decisione così importante con serietà e piena consapevolezza serve un tempo congruo, che non è quello che ci viene concesso".
