San Siro, Europa Verde: “Oggi incontro cordiale ma voteremo contro perché…”

Oggi "abbiamo incontrato l'Assessora Scavuzzo per un confronto sulla delibera per la vendita di San Siro. E' stato un confronto franco e cordiale, che ha confermato il quadro che ci era già stato anticipato nell'incontro tra giunta e forze di maggioranza del 14 luglio. Ringraziamo l'assessora della disponibilità e dell'impegno nel prendere in carico un dossier così complesso, ma restiamo convinti che sulla base delle attuali pretese delle squadre e con le condizioni imposte dalla legge stadi, non sia possibile negoziare un accordo nell'interesse dei milanesi e anticipiamo il nostro voto contrario alla delibera". Lo affermano in una nota i consiglierei comunali di Europa verde Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara.