Intervistato da Dazn, il presidente del Modena, i, ha risposto ad alcune domande. La prima è quale giocatore porterebbe se il Modena tornasse in Serie A. La risposta del presidente è secca: "È una bellissima domanda, sicuramente Lautaro Martinez".

"Tra lui e Gliozzi chi scelgo? Adesso scelgo Gliozzi perché sta lavorando molto bene, In fondo ci sono delle somiglianze perché Lautaro ed Ettore sono due punte che sono capaci di legare la squadra. Gliozzi sta facendo il Lautaro della Serie B. Il sogno vedere il Modena giocare contro la mia Inter? Non è più la mia Inter (ride, ndr), però sì, ma non tanto giocare, vincere".