FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pres. Osservatorio Viminale: “Audero, le possibili conseguenze per l’Inter. Il divieto…”

ultimora

Pres. Osservatorio Viminale: “Audero, le possibili conseguenze per l’Inter. Il divieto…”

Pres. Osservatorio Viminale: “Audero, le possibili conseguenze per l’Inter. Il divieto…” - immagine 1
Le parole di Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio del Viminale, sul petardo lanciato ad Audero in Cremonese-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Pres. Osservatorio Viminale: “Audero, le possibili conseguenze per l’Inter. Il divieto…”- immagine 2

Intervenuto ai microfoni di RadioCRC, Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio del Viminale, ha parlato del fatto increscioso di Cremonese-Inter, quando un petardo è scoppiato a pochi metri da Emil Audero.

Pres. Osservatorio Viminale: “Audero, le possibili conseguenze per l’Inter. Il divieto…”- immagine 3
Images

"È stato identificato e denunciato per detenzione di materiale esplodente il soggetto che ha perso 3 dita (è piantonato in ospedale, ndr). Mentre quello che ha lanciato il bengala è in fase di identificazione. Sicuramente il Giudice Sportivo interverrà con una sanzione economica molto salata, mentre non credo ci sarà la chiusura della Curva. Il divieto di trasferta, invece, lo stiamo valutando in queste ore". 

(Corriere dello Sport)

Leggi anche
ANSA – Cremonese-Inter, in condizioni critiche tifoso ferito dopo il lancio del petardo
Marinozzi: “Inter, guardate questi numeri: clamorosi. Distanza abissale! Solo il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA