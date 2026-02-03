Intervenuto ai microfoni di RadioCRC, Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio del Viminale, ha parlato del fatto increscioso di Cremonese-Inter, quando un petardo è scoppiato a pochi metri da Emil Audero.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pres. Osservatorio Viminale: “Audero, le possibili conseguenze per l’Inter. Il divieto…”
ultimora
Pres. Osservatorio Viminale: “Audero, le possibili conseguenze per l’Inter. Il divieto…”
Le parole di Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio del Viminale, sul petardo lanciato ad Audero in Cremonese-Inter
"È stato identificato e denunciato per detenzione di materiale esplodente il soggetto che ha perso 3 dita (è piantonato in ospedale, ndr). Mentre quello che ha lanciato il bengala è in fase di identificazione. Sicuramente il Giudice Sportivo interverrà con una sanzione economica molto salata, mentre non credo ci sarà la chiusura della Curva. Il divieto di trasferta, invece, lo stiamo valutando in queste ore".
(Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA