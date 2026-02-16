Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine dell'assemblea di oggi. Ecco le sue parole

Marco Astori Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 16:14)

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine dell'assemblea di oggi. Ecco le sue parole tornando sull'accaduto di Inter-Juve: "Se la Serie A perde credibilità? Errori arbitrali esistono in tutti i campionati, noi vorremmo sempre avere giornate in cui errori non ce ne sono: banalmente in quest'ultima non ci sono state OFR quindi le decisioni prese in campo sono state corrette. C'è stata questa clamorosa che poteva essere corretta se ci fosse stata la possibilità dell'OFR, che le norme non consentivano. Il VAR nasce per gli errori evidenti e questo lo era: non poterlo usare fa cadere un po' lo spirito del VAR. Le cose che ci sono state in campo ero sicuro sarebbero rimaste in campo, non si viene qua per litigare ma per costruire cose di interesse comune.

L'episodio è stato snocciolato e il mio parere credo non interessi a nessuno perché non sono un esperto: bisogna fare di tutto perché queste cose non avvengono in futuro. Se avessero dato retta a noi, che già da tempo diciamo che il protocollo VAR non è adeguato, per l'impossibilità di intervenire sui cartellini gialli... Questa cosa andrà in approvazione all'IFAB il 28 febbraio, e nemmeno come vorremmo noi: per me il VAR dovrebbe intervenire su tutti i gialli, non solo i secondi. Il VAR ci deve aiutare in tutte le situazioni, non può essere che, per un protocollo assurdo e scritto da chi non conosce bene il gioco del calcio, non possa farlo.

La proposta che vorremmo portare tramite Andrea Butti all'IFAB è che, se il VAR nasce per correggere un errore evidente, ci deve essere un tempo limite per decidere. Se l'errore è evidente me ne accorgo dopo 20 secondi, se ci metto tre minuti vuol dire che sto cercando il pelo nell'uovo. Io vorrei che il VAR entro un minuto decida, altrimenti vuol dire che l'errore non era evidente. Questo, almeno, è buon senso. Dobbiamo chiarire, secondo gli allenatori, quelle che sono le situazioni da fischiare, rispetto al contrasto da non fischiare. Le società vogliono stabilire le regole uguali per tutti gli arbitri e le società: ci sono delle cose oggettive, come il fuorigioco che nessuno discute più. Altre sono interpretazioni soggettive, penso al VAR: qualcuno lo vorrebbe utilizzato per tutta la partita, qualcuno lo vorrebbe utilizzato all'inglese solo quando c'è un evidente errore".