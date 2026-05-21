Miele ieri ha depositato un ricorso nel quale chiede "di avere accesso agli atti della procedura di elezione del presidente federale fissata per il 22 giugno 2026", di vedere riammessa la propria candidatura e l'inammissibilità di quelle di Giancarlo Abete e Giovanni Malagò.

Il Tribunale federale, alla luce del fatto che l'assemblea elettiva è in programma tra un mese e che "ben può essere fissata l'udienza per la discussione collegiale dell'istanza cautelare e per la decisione del merito del ricorso;" ha dichiarato inammissibile e rigettato "l'istanza di provvedimento monocratico presidenziale richiesta".