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Presidente FIGC, sfida Abete-Malagò: respinta una candidatura, di chi si tratta

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No all'istanza di provvedimento monocratico, dichiarato inammissibile: l'udienza collegiale è fissata per il prossimo 29 maggio
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Il Tribunale nazionale della Federcalcio ha respinto l'istanza, contenuta nel ricorso di Renato Miele legato alle candidature alla presidenza Figc, di provvedimento monocratico.

Presidente FIGC, sfida Abete-Malagò: respinta una candidatura, di chi si tratta- immagine 2
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E ha fissato al 29 maggio (10.30) l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare collegiale e del merito del ricorso.

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Miele ieri ha depositato un ricorso nel quale chiede "di avere accesso agli atti della procedura di elezione del presidente federale fissata per il 22 giugno 2026", di vedere riammessa la propria candidatura e l'inammissibilità di quelle di Giancarlo Abete e Giovanni Malagò.

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Il Tribunale federale, alla luce del fatto che l'assemblea elettiva è in programma tra un mese e che "ben può essere fissata l'udienza per la discussione collegiale dell'istanza cautelare e per la decisione del merito del ricorso;" ha dichiarato inammissibile e rigettato "l'istanza di provvedimento monocratico presidenziale richiesta".

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