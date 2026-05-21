Pizzi: “Chivu si vede che ha competenze. Dopo la finale col PSG…”

"Quest'anno con le cose normali si sono visti i normali valori tra Inter e le altre. I risultati non si improvvisano", dice Pizzi

Matteo Pifferi Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 22:32)

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L'ex calciatore Fausto Pizzi ha parlato di Inter alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà:

"E' rimasta negli occhi di tutti la finale di Champions persa contro il PSG purtroppo, è una squadra fortissima che andava ricostruita nel morale e a cui sono stati aggiunti in organico dei giocatori che lo scorso anno nelle rotazioni ti avrebbero dato una mano. Ci sono però tanti big che sono determinanti in questo campionato, mentre nelle altre squadre faccio fatica a trovarne nello stesso numero di giocatori determinanti.

Quest'anno con le cose normali si sono visti i normali valori tra Inter e le altre. I risultati non si improvvisano. Siamo troppo risultatisti in Italia, si fatica a vedere il lavoro oltre il risultato. Basti vedere Gasperini cosa ha fatto. Vincere però non è mai facile.

Chivu si vede che ha competenze, la squadra gli è andata naturalmente dietro e nonostante qualche sconfitta hanno avuto sempre fiducia i giocatori in quello che stavano facendo".