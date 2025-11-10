Durante la trasmissione tv Pressing si discute del futuro del tecnico del Napoli Antonio Conte e del possibile addio prima della fine della stagione. Domanda: "Arriva a fine anno?".
Biasin: "Sì, sarà l'ultima, ma ci arriva a fine stagione".
Sabatini: "Se dà le dimissioni no, ma è l'unico caso. Se dà delle dimissioni irrevocabili, ma per me arriva a fine stagione".
Trevisani: "Credo di sì, ma non ci sarà sicuramente un terzo anno
Tacchinardi: "Mi auguro che chiarisca con la società e vada avanti perché è un grandissimo
Ranocchia: "Per me arriva a fine anno, poi fa le valigie e il giorno dopo se ne va".
