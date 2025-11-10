Durante la trasmissione tv Pressing si discute del futuro del tecnico del Napoli Antonio Conte e del possibile addio prima della fine della stagione

Durante la trasmissione tv Pressing si discute del futuro del tecnico del Napoli Antonio Conte e del possibile addio prima della fine della stagione. Domanda: "Arriva a fine anno?".

Biasin : "Sì, sarà l'ultima, ma ci arriva a fine stagione".

Sabatini : "Se dà le dimissioni no, ma è l'unico caso. Se dà delle dimissioni irrevocabili, ma per me arriva a fine stagione".

Trevisani: "Credo di sì, ma non ci sarà sicuramente un terzo anno

Tacchinardi: "Mi auguro che chiarisca con la società e vada avanti perché è un grandissimo