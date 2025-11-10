FC Inter 1908
Sabatini: “Potrò dire che Chivu è meglio di Inzaghi?” Biasin e Trevisani gli rispondono così

Durante Pressing si parla del lavoro di Chivu all'Inter e il giornalista Sandro Sabatini lo confronta con quanto fatto da Inzaghi
Andrea Della Sala 

Biasin: "L'ottimo lavoro di Chivu non deve passare per forza dal parlare male di Inzaghi. Il primo che ti dice che questa cosa è piccola così è Chivu che non ha bisogno di sentire che lo scorso anno le cose sono andate male. Non è stato un disastro l'anno scorso". 

Sabatini: "Ma potrò fare un confronto? Chivu non lo fa? Certo non viene a Pressing. Io la conferenza alla Pinetina non la faccio, faccio un confronto. Non necessario risentirsi se io dico che l'Inter ha perso il campionato, è sotto gli occhi di tutti

Biasin: "Non puoi limitarti a dire che Chivu sta facendo benissimo, che era una cosa non pronosticabile, non significa che chi c'era prima non andava bene". 

Sabatini: “Potrò dire che Chivu è meglio di Inzaghi?” Biasin e Trevisani gli rispondono così- immagine 2

Sabatini: "Se dico che sta facendo meglio... non posso fare il paragone. Spiegatemi perché non posso fare il paragone". 

Trevisani: "Lo scorso anno l'Inter ha fatto 82 punti, ora con la media punti sarebbe a 82,9 ma non ha ancora fatto la finale di Champions e la squadra è più forte". 

Sabatini: "Questi sono i conti fatti con l'intelligenza artificiale, conta essere primi non i conti".

