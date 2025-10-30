FC Inter 1908
Pressing, studio caldo sul rigore non dato all’Inter: “C’era Conte al VAR!” “Era fallo pure a…”

Il rigore evidente per fallo di Comuzzo su Pio Esposito nel corso del secondo tempo di Inter-Fiorentina non concesso da Sozza ha scaldato gli animi
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il rigore evidente per fallo di Comuzzo su Pio Esposito nel corso del secondo tempo di Inter-Fiorentina non concesso da Sozza ha scaldato gli animi nello studio di Pressing, in onda ieri sera su Mediaset. Il primo a prendere la parola è stato Riccardo Trevisani, che ha detto:

Mediaset

"Ci si chiede come abbia fatto il VAR a non vedere, io mi chiedo anche come abbia fatto l'arbitro a non vedere. Era un rigore solare anche dal campo".

Mediaset

Sull'argomento è intervenuto anche Fabrizio Biasin. Queste le sue parole:"Non se ne parlerà tanto, perché è finita 3-0 per l'Inter, ma questo è un rigore netto. E' fallo anche a wrestling". Chiusura ironica di Sandro Sabatini, che ha fatto una battuta giocando sulla rivalità Napoli-Inter: "C'era Conte al VAR".

(Fonte: Pressing - Mediaset)

