Il rigore evidente per fallo di Comuzzo su Pio Esposito nel corso del secondo tempo di Inter-Fiorentina non concesso da Sozza ha scaldato gli animi nello studio di Pressing, in onda ieri sera su Mediaset. Il primo a prendere la parola è stato Riccardo Trevisani, che ha detto:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pressing, studio caldo sul rigore non dato all’Inter: “C’era Conte al VAR!” “Era fallo pure a…”
ultimora
Pressing, studio caldo sul rigore non dato all’Inter: “C’era Conte al VAR!” “Era fallo pure a…”
Il rigore evidente per fallo di Comuzzo su Pio Esposito nel corso del secondo tempo di Inter-Fiorentina non concesso da Sozza ha scaldato gli animi
"Ci si chiede come abbia fatto il VAR a non vedere, io mi chiedo anche come abbia fatto l'arbitro a non vedere. Era un rigore solare anche dal campo".
Sull'argomento è intervenuto anche Fabrizio Biasin. Queste le sue parole:"Non se ne parlerà tanto, perché è finita 3-0 per l'Inter, ma questo è un rigore netto. E' fallo anche a wrestling". Chiusura ironica di Sandro Sabatini, che ha fatto una battuta giocando sulla rivalità Napoli-Inter: "C'era Conte al VAR".
(Fonte: Pressing - Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA