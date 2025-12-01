Protagonista della gara con il Pisa e dei titoli di oggi: l'argentino si è preso lo spazio con i due gol che hanno trascinato l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 dicembre 2025 (modifica il 1 dicembre 2025 | 08:46)

Rinfrancato dalla doppietta segnata, Lautaro Martinez ha trovato un po' di respiro. Al di là dei giudizi sempre troppo pressanti su di lui, ma che comunque ci stanno a questo livello, l'argentino veniva da un periodo opaco. Chivuha spiegato ieri che si trattava anche di un appannamento fisico se si pensa che ha avuto l'influenza subito prima del derby. Un po' di nervosismo si è visto ma ieri, contro il Pisa, in una gara comunque difficile per come era messo bene in campo la squadra di Gilardino, Lauti ha trasformato in forza la sua rabbia e ha messo a segno una doppietta che in campionato mancava da circa un anno.

Ed è diventato così il quarto marcatore di sempre della storia dell'Inter con 163 centri. "Il Pisa è la ventinovesima avversaria differente contro cui l’argentino ha trovato la rete in Italia: da quando è sbarcato a queste latitudini, nessun giocatore ha realizzato almeno una rete contro così tante avversarie diverse nella competizione", ricorda il Corriere dello Sport che ha poi riportato le sue parole. Parole che hanno rafforzato il legame con la squadra in cui dice di stare bene. E a chi lo critica spiega che gliene importa poco: «La gente all'esterno può parlare, noi dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro per tenere il club più in alto possibile», ha detto ieri.

A fine partita ha abbracciato mister Chivu che ha chiarito: «Ma in realtà, vi do una notizia, lo abbraccio tutti i giorni. Peccato non ci sia il Grande Fratello a riprenderci». Una battuta verso chi comunque aveva parlato della gestione del giocatore cercando di trovare maretta nel rapporto tra il tecnico e il capitano. Ma entrambi continuano a sottolineare che l'unica cosa che conta è l'Inter.

