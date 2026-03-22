Ciro Ferrara , ex calciatore di Juve e Napoli , ha parlato del momento dei nerazzurri su DAZN dove gli hanno chiesto se le difficoltà nerazzurre sono legate o meno all'assenza per infortunio di capitan Lautaro . «È un giocatore importantissimo. Mi viene da ridere quando gli dicono che non segna dei big match, ma parla il suo rendimento».

«Il problema dell'Interè legato alla condizione della squadra che ha perso qualche certezza e deve continuare a dimostrare di potercela fare sulla linea portata avanti negli ultimi mesi. È di nuovo tempo di accelerare perché quelle dietro stanno correndo e nelle prossime due partite saranno fondamentali. Non puoi pensare di gestire il vantaggio, sarebbe un errore probabilmente. Quando sei in testa c'è molta tensione. Più pressione, al minimo tentennamento si rischia», ha aggiunto.