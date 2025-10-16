FC Inter 1908
Si avvicina la ripresa del campionato, l'Inter giocherà in trasferta all'Olimpico contro la Roma: la probabile formazione nella testa di Chivu
Si avvicina la ripresa del campionato, l'Inter giocherà in trasferta all'Olimpico contro la Roma. Ecco la probabile formazione nella testa di Cristian Chivu per la sfida.

Secondo Sky Sport, c'è leggermente favorito Bonny su Pio Esposito per giocare in attacco con Lautaro Martinez. Il motivo è semplice: Bonny ha lavorato per due settimane ad Appiano con Chivu nella sosta.

Per il resto, la formazione è delineata per l'inviato di Sky: Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco alle fasce. Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan il terzetto in mezzo al campo e infine Sommer in porta.

