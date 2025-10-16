Si avvicina la ripresa del campionato, l'Inter giocherà in trasferta all'Olimpico contro la Roma. Ecco la probabile formazione nella testa di Cristian Chivu per la sfida.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sky – Inter, la probabile formazione pe Roma: dalla porta all’attacco, l’undici nella testa di Chivu
ultimora
Sky – Inter, la probabile formazione pe Roma: dalla porta all’attacco, l’undici nella testa di Chivu
Si avvicina la ripresa del campionato, l'Inter giocherà in trasferta all'Olimpico contro la Roma: la probabile formazione nella testa di Chivu
Secondo Sky Sport, c'è leggermente favorito Bonny su Pio Esposito per giocare in attacco con Lautaro Martinez. Il motivo è semplice: Bonny ha lavorato per due settimane ad Appiano con Chivu nella sosta.
Per il resto, la formazione è delineata per l'inviato di Sky: Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco alle fasce. Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan il terzetto in mezzo al campo e infine Sommer in porta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA