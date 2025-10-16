Secondo Sky Sport, c'è leggermente favorito Bonny su Pio Esposito per giocare in attacco con Lautaro Martinez. Il motivo è semplice: Bonny ha lavorato per due settimane ad Appiano con Chivu nella sosta.

Per il resto, la formazione è delineata per l'inviato di Sky: Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries e Dimarco alle fasce. Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan il terzetto in mezzo al campo e infine Sommer in porta.