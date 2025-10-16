A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista: "Inter-Roma? Se la Roma è prima in classifica, vuol dire che ha dimostrato di potersela giocare. Certo, non è ancora la Roma ‘di Gasperini’: non vediamo ancora quelle caratteristiche tipiche della sua Atalanta, ovvero l’aggressività e la capacità di andare in gol, ma vince comunque partite importanti, anche di misura.
Trotta: “Inter-Roma? Gasperini ha avuto un po’ di fortuna ma può giocarsela”
Questo lascia ben sperare. Probabilmente c’è anche un po’ di fortuna, ma se una squadra vince pure quando non gioca benissimo, vuol dire che è solida. A gennaio, se dovessero arrivare quei due o tre acquisti chiesti da Gasperini in estate, specie in attacco, allora sì, la Roma potrà dire la sua fino in fondo. La società è forte e disposta a investire: questo è un segnale positivo per il futuro.
