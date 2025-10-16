A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ivano Trotta, allenatore ed ex centrocampista, tra le tante, di Napoli e Juventus. Di seguito, un estratto dell’intervista: "Inter-Roma? Se la Roma è prima in classifica, vuol dire che ha dimostrato di potersela giocare. Certo, non è ancora la Roma ‘di Gasperini’: non vediamo ancora quelle caratteristiche tipiche della sua Atalanta, ovvero l’aggressività e la capacità di andare in gol, ma vince comunque partite importanti, anche di misura.