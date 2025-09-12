Hansi Flick e il suo vice Marcus Sorg, squalificati per l'esordio del Barça in Champions League contro il Newcastle, potranno invece andare in panchina

Marco Astori Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 18:02)

Buone notizie per il Barcellona e il suo staff tecnico. Hansi Flick e il suo vice Marcus Sorg, squalificati per l'esordio del Barça in Champions League contro il Newcastle, potranno invece andare in panchina. Il club Blaugrana ha presentato ricorso contro la squalifica inflitta ai due allenatori a causa delle polemiche legate all'eliminazione del Barça dalla Champions League la scorsa stagione contro l'Inter.

Secondo il Mundo Deportivo, infatti, sulla base delle accuse mosse dal Barcellona, ​​la UEFA ha accolto parzialmente il ricorso e, pertanto, ha sospeso la sanzione inflitta a Hansi Flick e Marcus Sorg . Ciò significa che entrambi potranno sedere in panchina per il Barcellona nella prossima partita della competizione, per la quale erano stati inizialmente sospesi per aver violato i principi generali e le regole di condotta fondamentali stabilite dal regolamento della massima competizione continentale per club.

In ogni caso, comunque, sia Flick che Sorg rimarranno sotto "monitoraggio" per un anno. Ciò significa che se dovessero adottare comportamenti o reazioni contrari al regolamento, saranno sanzionati e la sanzione per la quale sono stati sospesi verrà aggiunta a quella in corso, spiega il quotidiano catalano.