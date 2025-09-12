FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Forti proteste dopo Barcellona-Inter, l’UEFA assolve Flick: tolta la squalifica ma…

ultimora

Forti proteste dopo Barcellona-Inter, l’UEFA assolve Flick: tolta la squalifica ma…

Forti proteste dopo Barcellona-Inter, l’UEFA assolve Flick: tolta la squalifica ma… - immagine 1
Hansi Flick e il suo vice Marcus Sorg, squalificati per l'esordio del Barça in Champions League contro il Newcastle, potranno invece andare in panchina
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Buone notizie per il Barcellona e il suo staff tecnico. Hansi Flick e il suo vice Marcus Sorg, squalificati per l'esordio del Barça in Champions League contro il Newcastle, potranno invece andare in panchina. Il club Blaugrana ha presentato ricorso contro la squalifica inflitta ai due allenatori a causa delle polemiche legate all'eliminazione del Barça dalla Champions League la scorsa stagione contro l'Inter.

Forti proteste dopo Barcellona-Inter, l’UEFA assolve Flick: tolta la squalifica ma…- immagine 2
Getty Images

Secondo il Mundo Deportivo, infatti, sulla base delle accuse mosse dal Barcellona, ​​la UEFA ha accolto parzialmente il ricorso e, pertanto, ha sospeso la sanzione inflitta a Hansi Flick e Marcus Sorg . Ciò significa che entrambi potranno sedere in panchina per il Barcellona nella prossima partita della competizione, per la quale erano stati inizialmente sospesi per aver violato i principi generali e le regole di condotta fondamentali stabilite dal regolamento della massima competizione continentale per club.

Forti proteste dopo Barcellona-Inter, l’UEFA assolve Flick: tolta la squalifica ma…- immagine 3
Getty

In ogni caso, comunque, sia Flick che Sorg rimarranno sotto "monitoraggio" per un anno. Ciò significa che se dovessero adottare comportamenti o reazioni contrari al regolamento, saranno sanzionati e la sanzione per la quale sono stati sospesi verrà aggiunta a quella in corso, spiega il quotidiano catalano. 

Leggi anche
Braglia: “Chivu già rischia la panchina. E dalle sue parole in conferenza si percepisce...
Pedullà: “Tudor deve fare un miracolo. Barella? Irriconoscibile. E se fosse sul...

© RIPRODUZIONE RISERVATA