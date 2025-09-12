Braglia: “Chivu già rischia la panchina. E dalle sue parole in conferenza si percepisce che…”

"Sull'Inter dico che se i giocatori vogliono, la rosa dei nerazzurri è più forte di quella della Juve", dice Braglia

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato così di Juventus-Inter:

"E' una partita a grosso rischio per la panchina di Chivu. Dai ragionamenti che ha fatto si percepisce il timore. Credo che bisogna migliorare non solo qualcosina. Sta cercando di ricreare entusiasmo nello spogliatoio, ma non vorrei che le vicissitudine societarie possano incidere sulla serenità del gruppo".