FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Braglia: “Chivu già rischia la panchina. E dalle sue parole in conferenza si percepisce che…”

ultimora

Braglia: “Chivu già rischia la panchina. E dalle sue parole in conferenza si percepisce che…”

Inter Chivu
"Sull'Inter dico che se i giocatori vogliono, la rosa dei nerazzurri è più forte di quella della Juve", dice Braglia
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha parlato così di Juventus-Inter:

"E' una partita a grosso rischio per la panchina di Chivu. Dai ragionamenti che ha fatto si percepisce il timore. Credo che bisogna migliorare non solo qualcosina. Sta cercando di ricreare entusiasmo nello spogliatoio, ma non vorrei che le vicissitudine societarie possano incidere sulla serenità del gruppo".

Braglia: “Chivu già rischia la panchina. E dalle sue parole in conferenza si percepisce che…”- immagine 2
Getty Images

Quale la chiave della partita?

"Siamo a inizio stagione, alla Juve c'è un'identità ben precisa rispetto all'Inter. Sull'Inter dico che se i giocatori vogliono, la rosa dei nerazzurri è più forte di quella della Juve".

Braglia: “Chivu già rischia la panchina. E dalle sue parole in conferenza si percepisce che…”- immagine 3
Getty Images

Il protagonista?

"Lautaro e Yildiz, però vedendo le nazionali secondo me c'è un netto divario di freschezza mentale in favore di quelli della Juve".

Leggi anche
Pedullà: “Tudor deve fare un miracolo. Barella? Irriconoscibile. E se fosse sul...
Chivu replica a Capello: “Calhanoglu deambula in campo? Estate non serena ma io...

© RIPRODUZIONE RISERVATA