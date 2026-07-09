Provedel: “Ho firmato con l’Inter, sono molto felice: è molto importante per me”

Attraverso un videomessaggio, il nuovo portiere dell'Inter Ivan Provedel ha salutato così i suoi conterranei di Pordenone, che in questi giorni ospitano Calciomercato L'Originale: "Ciao amici di Calciomercato e ciao a tutti i pordenonesi: ho saputo che siete a Pordenone e state girando da queste parti.

Sono contento, è molto bello e mi fa piacere che si facciano conoscere questi territori a cui sono molto affezionato e sono molto belli. Vi ringrazio, ci tenevo a salutarvi. Volevo dirvi che ho firmato con l'Inter, sono molto felice di questo davvero: per me è una cosa molto molto importante per il mio percorso, partito anche da Pordenone. Ringrazio tante persone e vi mando un saluto".