Hong Kong si tinge di nerazzurro in vista della sfida tra Inter e Manchester City , in programma sabato 1 agosto durante l’ Hong Kong Football Festival. Per l'occasione, il Club lancia una caratteristica attivazione urbana che accompagnerà tifosi e appassionati verso uno degli appuntamenti più prestigiosi del tour estivo. La sfida tra Inter e Manchester City sarà uno dei momenti clou del festival.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento del legame tra Inter e Asia, una relazione in continua crescita fatta di passione e progetti dedicati ai tifosi internazionali. Il tram diventa così un simbolo di connessione tra Milano e la propria fanbase locale, portando l’identità nerazzurra nel cuore di Hong Kong e avvicinando sempre di più il Club ai suoi sostenitori nel mondo. Con questa attivazione, l’Inter continua a raccontare la propria dimensione globale, trasformando ogni tappa del tour in un’occasione di incontro con i tifosi e di rafforzamento dei valori nerazzurri nel mondo.