Qatar 2022, Croazia ai quarti di finale: battuto il Giappone ai calci di rigore

È la Croazia la quinta squadra qualificata per i quarti di finale del Mondiale: Modric e compagni superano il Giappone solamente dopo i calci di rigore, con un Livakovic in serata di grazia (respinti 3 tentativi dagli 11 metri dei nipponici). I tempi regolamentari si erano chiusi sull'1-1, con vantaggio degli asiatici firmato da Maeda e pareggio dei vice campioni del mondo in carica con Perisic. La Croazia affronterà ora la vincente di Brasile-Corea del Sud.