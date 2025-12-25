I numeri confermato che l'Inter senza Calhanoglu non si è snaturata, anzi ha trovato comunque soluzioni vincenti

Andrea Della Sala Redattore 25 dicembre 2025 (modifica il 25 dicembre 2025 | 11:02)

L'importanza di Hakan Calhanoglu nell'Inter è nota a tutti. Il regista turco da anni è uno dei perni della formazione, è la prima chiave del gioco dell'Inter. Capace di far partire l'azione dell'Inter dal basso, trovando linee di passaggio difficili da vedere, rilanciando l'azione offensiva ma non solo: Calhanoglu ha imparato a essere decisivo anche in non possesso, in fase di interdizione. Oltre al solito contributo in gol e assist che non manca mai. E i numeri di questa stagione confermano il solito trend:

Ma rispetto al passato c'è una differenza: l'Inter in questa stagione ha saputo ovviare all'assenza di Calhanoglu. Per il gioco di Chivu, il turco è sempre fondamentale, ma il nuovo allenatore ha saputo finora trovare una soluzione quando è mancato. Barella, Zielinski e a tratti anche Sucic si sono alternati in regia e i risultati hanno premiato la squadra nerazzurra.

I numeri confermato che l'Inter senza Calhanoglu non si è snaturata, anzi ha trovato comunque soluzioni vincenti. Va, però, precisato che le gare senza il turco sono solamente 5 e che Chivu, potendo scegliere, preferisce sicuramente avere il regista a disposizione.