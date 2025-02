L'ex calciatore dell'Inter in telecronaca insieme a Marinozzi per Sky Sport ha protestato per il fischio più che generoso

Daniele Vitiello 12 febbraio 2025

Ha fatto infuriare davvero tutti il calcio di rigore concesso al Brugge nel finale di gara contro l'Atalanta. Non solo perché ha deciso la partita, regalando il 2-1 alla squadra di casa, ma anche per la dinamica. La decisione dell'arbitro non ha convinto nessuno. Gasperini, indiavolato, ha lasciato addirittura la panchina prima del triplice fischio.