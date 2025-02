Dopo la vittoria con la Fiorentina di lunedì sera, l'Inter avrà quasi una settimana libera. La prossima gara, infatti, contro la Juve è in programma per domenica. Niente gare durante la settimana, una vera e propria anomalia per la squadra di Inzaghi .

"Un paio di respiri in più in vista del big match contro la Juventus. L'Inter, rinfrancata dal successo di lunedì con la Fiorentina, è tornata a lavorare ad Appiano con un orizzonte più sereno: per la prima volta da novembre non ci sono turni infrasettimanali, partite di Champions, di Coppa Italia o recuperi. Sarà più "tranquilla". Il numero dice tutto: sono passati quasi 100 giorni dall'ultima volta. Per la precisione, 98 (al giorno di Juventus-Inter, in programma domenica 16 febbraio)", scrive Gazzetta.it.