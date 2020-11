Inter, Radu torna in lista Champions: nuovo avvicendamento, sostituisce Padelli

Ionut Radu torna nella lista Champions dell’Inter. Il giovane portiere rumeno era uscito dall’elenco europeo a causa della sua positività al Covid, riscontrata prima del match contro il Borussia Moenchengladbach.

Al suo posto, Antonio Conte aveva inserito Daniele Padelli. Ora Radu, completamente ristabilito, torna a disposizione dell’Inter anche per le partite europee. La regola UEFA, infatti, specifica che, se un club non può inserire almeno due portieri in Lista A a causa di lunghi infortuni, può sostituirne uno temporaneamente in qualsiasi momento durante la stagione.