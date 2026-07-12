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Domani raduno Inter, Musmarra: “Vedremo se Marotta off the records…”
Intervenuto su Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sulla questione Khalaili parlando anche di Doue come alternativa, nome tornato in voga nelle ultime ore:
"Il club non può non pensare ad un'eventuale alternativa, ad un eventuale piano C perché siamo partiti da Palestra, siamo arrivati a Khalaili e poi bisognerà trovare un'alternativa se le cose dovessero andare male con Khalaili. E non è che sarà una terza scelta in senso stretto, sta tornando in auge il nome di Doue, però ha caratteristiche diverse, più difensive che offensive e nei desiderata di Chivu, il tecnico vorrebbe un giocatore più simile a Dumfries, per cui vediamo. Non ha senso andare già al di là, aspettiamo gli esiti degli accertamenti e vediamo la presa di posizione del club ma oggi serve rispetto su questa situazione particolare"
"Non mi sento di andare oltre, mi rendo conto che Marotta e Ausilio hanno il dovere di farlo, devono muoversi per tempo e non possono stare lì ad aspettare, c'è una macchina che deve lavorare sempre. Domani c'è il raduno, magari con Marotta avremo delle indicazioni in più in conferenza stampa o magari anche off the records potremo raccontarvi qualcosa che non si dice in conferenza stampa. E ho apprezzato questo cambio di comunicazione di Chivu che non usa molti giri di parole"
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