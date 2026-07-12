"Il club non può non pensare ad un'eventuale alternativa, ad un eventuale piano C perché siamo partiti da Palestra, siamo arrivati a Khalaili e poi bisognerà trovare un'alternativa se le cose dovessero andare male con Khalaili. E non è che sarà una terza scelta in senso stretto, sta tornando in auge il nome di Doue, però ha caratteristiche diverse, più difensive che offensive e nei desiderata di Chivu, il tecnico vorrebbe un giocatore più simile a Dumfries, per cui vediamo. Non ha senso andare già al di là, aspettiamo gli esiti degli accertamenti e vediamo la presa di posizione del club ma oggi serve rispetto su questa situazione particolare"