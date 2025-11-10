Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha analizzato la sconfitta della Lazio contro l'Inter. "Certi errori ti possono condizionare. Un errore così, di concetto, che dimostra che non sei in partita, rende complicata la sfida. Poi è vero che la squadra è stata in partita, anche se la sensazione è che non correvamo ma rincorrevamo. Già partivi sfavorito, poi vengono fuori le mancanze; con certe squadre puoi sopperire, a San Siro con l’Inter diventa difficile. I limiti tecnici ci sono, anche quelli a metà campo, dopo 5-6 partite, vengono fuori. Anche il secondo gol viene da una palla che non si può perdere in quel modo".