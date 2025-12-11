FC Inter 1908
Ruggeri: “Inter è quella di sempre. Può battere chiunque e perdere con chiunque. Ogni gara…” - immagine 1
Intervistato da Libero, Enrico Ruggeri, grande tifoso nerazzurro, spende qualche parola sul momento dell'Inter
Inter Chivu
Quella col Liverpool è stata la sesta sconfitta dell'Inter in questa prima parte di stagione (quattro in campionato e due in Champions League). Un andamento altalenante quello della squadra di Chivu che si inceppa soprattutto quando incontra squadre di un certo livello.

Inter Lautaro
Non è un caso che cinque delle sei sconfitte siano arrivate nei big match. Intervistato da Libero, Enrico Ruggeri, grande tifoso nerazzurro, spende qualche parola sul momento dell'Inter. "È quella di sempre. Può battere chiunque e perdere con chiunque. Ogni partita con l’Inter è davvero un film a sé".

 

 

