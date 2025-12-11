FC Inter 1908
Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così della sconfitta dell'Inter contro il Liverpool
Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così della sconfitta dell'Inter contro il Liverpool di martedì: "Una brutta partita, comincio così. Il Liverpool sinceramente mi ha deluso, l'Inter ha fatto di più e non meritava di perdere da quanto visto: ci sono state fasi in cui il Liverpool attendeva e non andava a pressare. Per quello è stata brutta, perché anche l'Inter si difendeva compatta.

Chivu poi ha perso Calhanoglu e Acerbi e un po' di qualità. Quando l'Inter gioca bene? Quando le due punte fanno la differenza: Thuram è in difficoltà, ma lo vedo strano quando corre, come se non stesse bene. Lautaro ha fatto una partita da 6 ma niente di che. Il Liverpool l'ha vinta per quell'episodio: ai punti meritava l'Inter ma non si è vista una buona partita".

