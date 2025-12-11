Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così della sconfitta dell'Inter contro il Liverpool di martedì: "Una brutta partita, comincio così. Il Liverpool sinceramente mi ha deluso, l'Inter ha fatto di più e non meritava di perdere da quanto visto: ci sono state fasi in cui il Liverpool attendeva e non andava a pressare. Per quello è stata brutta, perché anche l'Inter si difendeva compatta.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ventola: “Liverpool? Ai punti meritava l’Inter, ma non si è vista una bella partita”
ultimora
Ventola: “Liverpool? Ai punti meritava l’Inter, ma non si è vista una bella partita”
Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così della sconfitta dell'Inter contro il Liverpool
Chivu poi ha perso Calhanoglu e Acerbi e un po' di qualità. Quando l'Inter gioca bene? Quando le due punte fanno la differenza: Thuram è in difficoltà, ma lo vedo strano quando corre, come se non stesse bene. Lautaro ha fatto una partita da 6 ma niente di che. Il Liverpool l'ha vinta per quell'episodio: ai punti meritava l'Inter ma non si è vista una buona partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA