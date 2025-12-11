Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto su Viva El Futbol, ha parlato così della sconfitta dell'Inter contro il Liverpool di martedì: "Una brutta partita, comincio così. Il Liverpool sinceramente mi ha deluso, l'Inter ha fatto di più e non meritava di perdere da quanto visto: ci sono state fasi in cui il Liverpool attendeva e non andava a pressare. Per quello è stata brutta, perché anche l'Inter si difendeva compatta.