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Rampulla: “Juve, che batosta! Ma Spalletti ok per ripartire. Al Milan invece…”
Michelangelo Rampulla, ex portiere, ha parlato così ai microfoni di TMW Radio anche della Juventus: "Rivoluzionare adesso non sarebbe idoneo per ripartire. Spalletti è un allenatore di grandissimo spessore ed è giusto ricominciare con un profilo del genere.
La mancata qualificazione alla Champions è una batosta importante, anche se rappresenta ancora una volta il livello non sufficiente della rosa. Presentarsi con questa squadra in Champions League non so dove avrebbe potuto portare, mentre magari ora si può ricostruire dal basso per ripartire. Bisognerebbe ricominciare con tre o quattro acquisti di livello".
Panchina Milan—
"Non mi entusiasma nessuno dei nomi che stanno girando; al massimo Xavi potrebbe essere un po' più interessante per ciò che ha fatto da calciatore e per le idee che ha messo in mostra. Per queste squadre però continuo a pensare che servano profili esperti".
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