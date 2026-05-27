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fcinter1908 ultimora Ex Inter, Sensi si riscatta a Cipro: è nella top 11 del campionato
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Ex Inter, Sensi si riscatta a Cipro: è nella top 11 del campionato
Il centrocampista, che a settembre ha accettato la proposta dall'Anorthosis, ha chiuso con 9 gol in 25 presenze
Soddisfazione per Stefano Sensi: l'ex centrocampista dell'Inter, che a settembre ha accettato la proposta dall'Anorthosis, è stato inserito nella top 11 del campionato di Cipro, dopo aver chiuso la stagione con 9 gol in 25 presenze.
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