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fcinter1908 ultimora Ex Inter, Sensi si riscatta a Cipro: è nella top 11 del campionato

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Ex Inter, Sensi si riscatta a Cipro: è nella top 11 del campionato

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Il centrocampista, che a settembre ha accettato la proposta dall'Anorthosis, ha chiuso con 9 gol in 25 presenze
Fabio Alampi Redattore 

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Soddisfazione per Stefano Sensi: l'ex centrocampista dell'Inter, che a settembre ha accettato la proposta dall'Anorthosis, è stato inserito nella top 11 del campionato di Cipro, dopo aver chiuso la stagione con 9 gol in 25 presenze.

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