Il designatore ha analizzato alcuni casi a Open VAR e ha parlato in generale della stagione degli arbitri in Serie A

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 maggio 2026 (modifica il 27 maggio 2026 | 04:02)

Ultima puntata di Open Var della stagione e ancora una volta, nel programma di DAZN sono stati presi in considerazione gli episodi della scorsa giornata. In studio c'era Dino Tommasi, il collaboratore della CAN, che dopo le dimissioni di Rocchi ha preso il suo posto ed è il nuovo designatore dell'AIA.

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«Siamo generalmente soddisfatti degli arbitri e dei giovani che stanno crescendo ma dobbiamo alzare il livello di centralità dell'arbitro di campo e far sì che, a livello di Var, ci sia consistenza e si intervenga solo in caso di situazioni chiare ed evidenti e si migliori in questa direzione», ha detto il designatore a inizio puntata.

Poi ha aggiunto: «Ringrazio tutti gli arbitri, assistenti, varisti. A fronte di errori fisiologici di campo, su cui si lavorerà per migliorarsi, ma tutti si sono adoperati con tanto impegno e dedizione dimostrando grandissima qualità, sottolineiamolo. Ringrazio tutto l'ambiente e tutto il gruppo. E chiudo con un ultimo pensiero a Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni che saluto».

(Fonte: DAZN)