Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha parlato di Juve-Inter. Ecco per chi conterà maggiormente la sfida tra le due squadre: "Conta più forse per l'Inter, visto che ha perso l'ultima sfida in casa. Ha più pressione, la Juve ha vinto due partite su due e affronta la partita, seppur importante, con uno stato d'animo diverso. Ma sono partite che, come per i derby, non c'è mai una netta favorita".