Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha parlato di Juve-Inter. Ecco per chi conterà maggiormente la sfida tra le due squadre: "Conta più forse per l'Inter, visto che ha perso l'ultima sfida in casa. Ha più pressione, la Juve ha vinto due partite su due e affronta la partita, seppur importante, con uno stato d'animo diverso. Ma sono partite che, come per i derby, non c'è mai una netta favorita".
Chivu rischia?—
"Si dà troppa importanza all'allenatore. L'esperienza è importante, ma sono i calciatori che devono darsi una mossa. A questi livelli i discorsi motivazionali lasciano il tempo che trovano. Sono i calciatori che devono risolvere questa situazione. L'Inter ha tanti giocatori importanti e devono rimboccarsi le maniche e dare una mano a Chivu".
