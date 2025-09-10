Stringara: “Inter, tanta pressione su Chivu. Riflessioni normali se…”

Le considerazioni dell'ex allenatore a proposito dei nerazzurri a pochi giorni da Juventus-Inter

Daniele Vitiello Redattore/inviato 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 23:46)

Nel corso dell’appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo Stringara:

Quanto pesa per l'Inter la sfida contro la Juventus?

"L'Inter ha un allenatore nuovo come Chivu ed è inevitabile che ci sia tanta pressione. Se dovesse perdere ancora molta gente inizierebbe a farsi delle domande. La grande squadra quando sbaglia rimedia subito, mentre se non dovesse accadere ciò si farebbero delle riflessioni. Credo che se oggi in panchina ci fosse un Trapattoni questi problemi non ci sarebbero, mentre ora Chivu inevitabilmente ha più pressioni".

Cosa deve fare ora dunque il tecnico nerazzurro?

"A Chivu piace un gioco un po' più offensivo rispetto a quello dell'Inter degli ultimi anni. Il fatto è che ora ha disposizione una difesa che non è di quel tipo lì; Acerbi del resto non ha quelle caratteristiche. L'unica via è giocare in maniera un po' più compassata. Da allenatore se non hai determinate caratteristiche devi rivedere anche le tue idee. È un problema che va risolto rapidamente. Akanji lo farei anche giocare subito, poi devo dire di aver visto fare un paio di errori in Nazionale a Bastoni che non hanno senso. Detto ciò i difensori si possono però allenare a giocare in un certo modo".

Cosa ti aspetti da Fiorentina-Napoli?

"La Fiorentina secondo me ha uno dei migliori allenatori italiani, che è Stefano Pioli, il quale complicare tatticamente la partita al Napoli. Gli azzurri di sicuro hanno dei valori acclarati".