Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha commentato l'esonero di Davide Nicola . "Dispiace molto, perché mi auguro che la squadra possa salvarsi lo stesso, però qualche chance in più con lui poteva averla. A volte si pensa che col cambio allenatore ci sia una scossa, però ora c'è poco da stare tranquilli. Sono 15 partite che non vincono, pensavo dopo un grande inizio di stagione che potesse salvarsi. Una caduta inspiegabile".

L'ex portiere ha poi parlato delle difficoltà dell'Inter senza Lautaro: "È determinante, è un trascinatore. E' coincisa con questa frenata, ma è normale quando non c'è un giocatore di quel livello".