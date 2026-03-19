La Nazionale deve giocare contro l'Irlanda del Nord a Bergamo il 26 marzo e il calciatore è stato sostituito durante la gara con il Barcellona del suo Newcastle

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 03:02)

Nella gara di Champions contro il Barcellona finita 7-2 si è fatto male Sandro Tonali. Il giocatore è uscito dopo dieci minuti dalla ripresa per un problema alla coscia sinistra.Rino Gattuso è in pensiero per l'Italia in vista dei play-off mondiali che si giocheranno a Bergamo, il 26 marzo, contro l’Irlanda del Nord (in caso di vittoria ci sarà da affrontare dopo cinque giorni la vincitrice di Galles-Bosnia Erzegovina).

Il centrocampista del Newcastle è uscito dal terreno di gioco Camp Nou toccandosi la coscia sinistra ed è stato sostituito da Joe Willock. Il giocatore ha giocato con regolarità con il club inglese negli ultimi due mesi ma ha saltato l'ultima partita di Premier contro il Chelsea a causa di un malanno ed era in dubbio per la sfida con i blaugrana.

Il tecnico, Eddie Howe, ha valutato le sue condizioni e ha deciso di schierarlo, una scelta che, se l'infortunio non si rivelasse lieve, metterebbe in affanno la nazionale azzurra, dato che mancherà di sicuro Mattia Zaccagni, a causa di una lesione muscolare.

Proprio l'allenatore di Tonali a fine gara ha detto: «Ha sentito un dolore nella zona tra coscia e anca. Potrebbe perdersi la partita del weekend, forse».

(Fonte: ansa.it)