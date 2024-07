"Credo che tutte e quattro le partite che abbiamo giocato abbiano avuto il più alto valore di intrattenimento per tutti. Siamo attualmente in prima fascia nel ranking UEFA e vogliamo sicuramente rimanerci in modo da avere una buona possibilità di qualificarci di nuovo per una Coppa del Mondo dopo tanti anni. Contro la Turchia abbiamo dominato nel secondo tempo, non ci siamo difesi bene sui corner nel primo tempo. Ma è così che va nelle partite da dentro o fuori"