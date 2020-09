Ranocchia, accordo trovato col Genoa. L’Inter lo farà partire senza chiedere un indennizzo

L’Inter lavora anche in uscita e un giocatore della squadra di Conte sembra prossimo a salutare il club nerazzurro. Si tratta del difensore Ranocchia, molto vicino al passaggio al Genoa.

“Trovato l’accordo con Ranocchia per rinforzare la difesa di Maran. Il neo d.s. Faggiano ha intenzione di mettere mano a tutti i reparti e il centrale dell’Inter è l’obiettivo di esperienza che i liguri stavano cercando sul mercato. I buoni rapporti coi nerazzurri faciliteranno il passaggio di Ranocchia senza costi per il cartellino a un anno dalla scadenza dell’accordo del centrale col club di Zhang.

Le parti sono vicinissime al sì definitivo, ma prima che possa concretizzarsi il ritorno di Ranocchia al Genoa l’Inter ha chiesto tempo per sistemare numericamente la difesa. Questione di giorni, il grande passo verso Ranocchia il Genoa lo ha già fatto: per lui è pronto un biennale. Ore di riflessioni per un altro nerazzurro, ora svincolato, come Borja Valero. Il club di Preziosi si è fatto avanti e ha scavalcato il Verona nelle preferenze dello spagnolo, che presto darà una risposta definitiva”, si legge su La Gazzetta dello Sport.