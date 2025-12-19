In studio a Mediaset, l'ex difensore Andrea Ranocchia ha parlato così dopo la vittoria del Bologna contro l'Inter in Supercoppa

Alessandro Cosattini Redattore 19 dicembre 2025 (modifica il 19 dicembre 2025 | 23:01)

In studio a Mediaset, l'ex difensore Andrea Ranocchia ha parlato così dopo la vittoria del Bologna contro l'Inter in Supercoppa.

"Cosa non ha funzionato? Sinceramente non lo so, l’Inter è partita col gol, poi ha fatto un po’ fatica. Tutte e due hanno creato occasioni ma la gara è stata equilibrata. Grandissima partita del Bologna vista l’Inter dell’ultimo periodo. Col pressing del Bologna, l’Inter aveva pochissimo tempo per giocare. Grandi meriti alla squadra di Italiano.

Come mi spiego i rigori? I rigori sono un mondo a se, incide l’emozione, poi tanti non sono abituati a calciarli, stasera non c’era Calha che è il loro tiratore. L’Inter non ha sfruttato a pieno gli uno contro uno dietro.

Tante occasioni, un tempo per uno, Luis Henrique sta comunque crescendo molto e nessuno dell'Inter ha giocato da 4 in pagella. Venire da un altro campionato non è facile e all’Inter devi ambientarti. È una pedina da qui a fine anno anche perché Dumfries starà fuori tanto”.