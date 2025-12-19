Negli studi di Sky Sport, Andrea Paventi, giornalista, ha analizzato la sconfitta dell'Inter ai rigori contro il Bologna. Nella delusione per l'eliminazione dalla Supercoppa, secondo il collega, c'è una buona notizia per Cristian Chivu.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Paventi: “Inter sconfitta ma c’è una notizia buona e importante per Chivu e cioè…”
ultimora
Paventi: “Inter sconfitta ma c’è una notizia buona e importante per Chivu e cioè…”
Nella delusione per l'eliminazione dalla Supercoppa, secondo il collega, c'è una buona notizia per Cristian Chivu
"L'unico mercoledì libero di gennaio sarà occupato dal recupero col Lecce, quindi un gennaio pienissimo. Credo però che ci sia una notizia importante per Chivu, quella di aver recuperato Calhanoglu: è andato in panchina ma non è sceso in campo, è un recupero importante".
© RIPRODUZIONE RISERVATA