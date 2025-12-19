Stasera l'Inter di Cristian Chivu esordisce in Supercoppa Italiana a Riad: di fronte a sé troverà il Bologna di Vincenzo Italiano vincente dell'ultima edizione della Coppa Italia. Ecco le formazioni ufficiali del match.
ultimora
Bologna-Inter, le formazioni UFFICIALI: da Bonny e Lautaro a Frattesi, tutte le scelte
Nei nerazzurri c'è Bonny e non Lautaro in attacco. A centrocampo sorpresa Barella: sembrava dovesse giocare Frattesi, sorpassato però da Nicolo. Completano il reparto Sucic e Zielinski, Luis Henrique e Dimarco sugli esterni. In porta c'è Martinez, davanti a lui riposa Akanji: ci sono Bisseck, De Vrij e Bastoni. Carlos Augusto ancora non al meglio per il problema alla schiena.
Le formazioni ufficiali:
FORMAZIONI UFFICIALI
BOLOGNA (4-2-3-1): 13 Ravaglia; 2 Holm, 14 Heggem, 26 Lucumí, 33 Miranda; 4 Pobega, 6 Moro; 7 Orsolini, 21 Odgaard, 10 Bernardeschi; 9 Castro.
A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 11 Rowe, 15 Tomasevic, 17 Immobile, 19 Ferguson, 20 Zortea, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 28 Cambiaghi, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 41 Vitik, 77 Sulemana, 80 Fabbian.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram.
A disposizione: 1 Sommer, 60 Taho, 8 Sucic, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano, 57 Kaczmarski, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Chiffi.
Assistenti: Rossi C. – Fontemurato.
Quarto Uomo: Dionisi.
Var: Maresca.
Avar: Pezzuto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA