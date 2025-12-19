Nei nerazzurri c'è Bonny e non Lautaro in attacco. A centrocampo sorpresa Barella: sembrava dovesse giocare Frattesi, sorpassato però da Nicolo. Completano il reparto Sucic e Zielinski, Luis Henrique e Dimarco sugli esterni. In porta c'è Martinez, davanti a lui riposa Akanji: ci sono Bisseck, De Vrij e Bastoni. Carlos Augusto ancora non al meglio per il problema alla schiena.