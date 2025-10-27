L'ex capitano nerazzurro ha parlato di quanto accaduto nella gara del Maradona ed è tornato su quanto è successo tra l'argentino e il tecnico all'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 13:24)

Andrea Ranocchia, su Pressing, ha analizzato la sfida tra Napoli e Inter:«Vanno presi in considerazione tre episodi. Il rigore, tutto il primo tempo in cui l'Inter ha creato grande mole di occasioni e la rissa finale e là la partita è finita».

«L'episodio del rigore indirizza la gara perché in un episodio in cui non doveva esserci rigore prendi gol e quando vai sotto la tua gara cambia, inevitabilmente. Devi attaccare, ribaltarla e il Napoli è bravissimo a sfruttare due contropiedi e ha fatto la partita che doveva fare dall'uno a zero in poi. Ha messo giocatori che potevano ripartire», aveva detto.

«Come era andata la pace tra Conte e Lautaro all'epoca dell'Inter? I guantoni ce li avevo io in macchina e li avevo portati io, ce li avevo in mano, perché mi dicevo, c'è da stemperare un po' visto che sono due teste calde, nel senso molto 'vivi'. Era stato una mia idea. Ma si vede che non hanno proprio risolto. Se si stanno un po' sulle scatole? All'Inter sinceramente no, sono due introversi, non troppo espansivi. Ma quando sei su una squadra l'obiettivo è uno solo per entrambi, poi in squadre diverse ognuno pensa al suo e lì, sul prato del Maradona, si è visto forse qualcosa del passato», ha aggiunto sulla lite in campo tra l'allenatore del Napoli e il capitano dell'Inter.

(Fonte: Pressing)