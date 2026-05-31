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Ranocchia: “Dimarco mi sembrava Roberto Carlos. Racconto un aneddoto: Conte…”
Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia ha parlato così di Federico Dimarco, MVP della stagione:
"Non è tennis che si gioca da soli, la squadra è forte ma Dimash è un giocatore incredibile. Racconto questo aneddoto: il primo anno che Dimarco torna da Parma, c'era Conte in panchina. Io lo volevo legare alla Pinetina, lo vedevo pronto per giocare, aveva già qualità. Conte e la società hanno fatto altre scelte per dargli più spazio per giocare - andò in prestito al Verona, ndr - però ho visto subito che era un grandissimo giocatore, un piede così non si vedeva in allenamento, sembrava Roberto Carlos.
Ha avuto questa crescita esponenziale. Finché all'Inter riusciranno a prendere giocatori che avranno tempo per giocare con Barella, Bastoni, Dumfries, Lautaro, con questa struttura l'Inter può andare avanti per tanti anni a questi livelli. Quando vai in una squadra che vince, il ragazzo deve adattarsi, sennò va via dopo 6 mesi. Se uno si adatta, poi prende da questi ragazzi, come abbiamo fatto noi con Handanovic, D'Ambrosio, Darmian. Ti fanno capire cosa vuol dire l'Inter, cosa vuol dire arrivare in fondo a tutte le competizioni"
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