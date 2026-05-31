"Non è tennis che si gioca da soli, la squadra è forte ma Dimash è un giocatore incredibile. Racconto questo aneddoto: il primo anno che Dimarco torna da Parma, c'era Conte in panchina. Io lo volevo legare alla Pinetina, lo vedevo pronto per giocare, aveva già qualità. Conte e la società hanno fatto altre scelte per dargli più spazio per giocare - andò in prestito al Verona, ndr - però ho visto subito che era un grandissimo giocatore, un piede così non si vedeva in allenamento, sembrava Roberto Carlos.