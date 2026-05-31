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Filip e Aleksandar, i fratelli Stankovic si ritrovano nel ritiro della Nazionale serba

Filip e Aleksandar, i fratelli Stankovic si ritrovano nel ritiro della Nazionale serba - immagine 1
Il portiere del Venezia e il centrocampista del Club Brugge per la prima volta sono stati convocati insieme
Fabio Alampi Redattore 

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Il campo del ritiro della Nazionale serba, per una volta, è sembrato il giardino di casa Stankovic. Filip, portiere del Venezia, e suo fratello Aleksandar, centrocampista del Club Brugge, sono stati entrambi convocati dal ct Veljko Paunović per le amichevoli contro Capo Verde e Messico, in programma rispettivamente oggi e venerdì 5 giugno.

Filip e Aleksandar, i fratelli Stankovic si ritrovano nel ritiro della Nazionale serba- immagine 2

Una prima volta destinata a diventare una consuetudine, da queste parti. E chissà che questo scenario, un giorno, non possa ripresentarsi anche all'Inter...

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