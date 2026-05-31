Il portiere del Venezia e il centrocampista del Club Brugge per la prima volta sono stati convocati insieme

Il campo del ritiro della Nazionale serba, per una volta, è sembrato il giardino di casa Stankovic. Filip, portiere del Venezia, e suo fratello Aleksandar, centrocampista del Club Brugge, sono stati entrambi convocati dal ct Veljko Paunović per le amichevoli contro Capo Verde e Messico, in programma rispettivamente oggi e venerdì 5 giugno.