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fcinter1908 ultimora Filip e Aleksandar, i fratelli Stankovic si ritrovano nel ritiro della Nazionale serba
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Filip e Aleksandar, i fratelli Stankovic si ritrovano nel ritiro della Nazionale serba
Il portiere del Venezia e il centrocampista del Club Brugge per la prima volta sono stati convocati insieme
Il campo del ritiro della Nazionale serba, per una volta, è sembrato il giardino di casa Stankovic. Filip, portiere del Venezia, e suo fratello Aleksandar, centrocampista del Club Brugge, sono stati entrambi convocati dal ct Veljko Paunović per le amichevoli contro Capo Verde e Messico, in programma rispettivamente oggi e venerdì 5 giugno.
Una prima volta destinata a diventare una consuetudine, da queste parti. E chissà che questo scenario, un giorno, non possa ripresentarsi anche all'Inter...
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