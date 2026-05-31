Pistocchi su Allegri: “Calcio inguardabile al Milan. Ed è un genio se…”

"Allegri è una persona molto intelligente, però io credo che il calcio sia un lavoro quotidiano difficilissimo", dice Pistocchi

Matteo Pifferi Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 18:32)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, Maurizio Pistocchi ha parlato così di Allegri, prossimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli:

"Quando sento Allegri parlare e dire che il calcio lo sogna di notte, io penso che ci prende tutti per i fondelli, e se lo fa è un genio, perché solamente una persona così intelligente può riuscire a farsi dare cinque milioni e mezzo all'anno per il calcio che ci ha fatto vedere quest'anno al Milan. Ha fatto un calcio orribile. Anche quando vinceva, era un calcio inguardabile. Ho un sacco di amici milanisti che mi dicevano: non si può più andare a vedere la partita. Uno dei miei figli, che è milanista, guardava le partite e si addormentava. Sicuramente è una persona molto intelligente, però io credo che il calcio sia un lavoro quotidiano difficilissimo.

Devi gestire ventiquattro o venticinque milionari che guadagnano in un mese quello che le persone normali non guadagnano in una vita. Devi gestirne i caratteri, le tensioni, i problemi, oltre alla gestione tecnica. A Napoli quest'anno ho sentito molti criticare De Bruyne, ma cosa c'entrava De Bruyne con il gioco di Conte? De Bruyne è un giocatore che ha bisogno di stare nel vivo del gioco, di toccare molti palloni, di essere uno dei cardini del gioco. Non può fare il trequartista alle spalle della punta. Vedremo. Ci troviamo di fronte a una stagione che sarà complicata. Ci sono tanti problemi di diverso tipo.

Non vi dimenticate che il Napoli ha molti giocatori da riscattare per importi economicamente rilevanti e che, se De Laurentiis vuole mettere a posto i conti, e mi sembra che questa sia la sua intenzione, perché ha vinto due scudetti negli ultimi cinque anni, penso che a questo punto la sua idea sia tornare a una gestione più oculata, investendo sui giovani e liberandosi dei contratti molto importanti. Dovranno essere bravissimi a fare queste cose.

Perché un conto è dare ad Allegri una squadra che per sei o sette undicesimi è consolidata, un conto è togliere pezzi importanti, vendere McTominay per 80-90 milioni o non riscattare Hojlund. I problemi potrebbero essere rilevanti. Vedremo che cosa accadrà. Io cerco semplicemente di sollevare dei dubbi perché vedo molta gente fare discorsi un po' approssimativi. Nello stesso tempo mi auguro che il Napoli faccia benissimo e che mi faccia tornare a vedere le sue partite"