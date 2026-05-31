"Ho visto la Juventus festeggiare la Coppa Italia tre anni fa come se fosse un evento straordinario", aggiunge poi Trevisani

Durante il talk Juve all'evento di Sport Mediaset a Riccione, Riccardo Trevisani ha parlato così dei bianconeri, indicando quale sia l'obiettivo da puntare in vista della prossima stagione:

"Io metterei il mirino dritto sull'Europa League. Ho visto la Juventus festeggiare la Coppa Italia tre anni fa come se fosse un evento straordinario, è una cosa bellissima ed è un evento Mediaset ma la Juventus deve vincere lo scudetto e non può festeggiare il quarto posto e la Coppa Italia.