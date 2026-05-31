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Trevisani: “La Juve punti sull’Europa League. Scudetto? Con questa Inter…”

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"Ho visto la Juventus festeggiare la Coppa Italia tre anni fa come se fosse un evento straordinario", aggiunge poi Trevisani
Matteo Pifferi Redattore 

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Durante il talk Juve all'evento di Sport Mediaset a Riccione, Riccardo Trevisani ha parlato così dei bianconeri, indicando quale sia l'obiettivo da puntare in vista della prossima stagione:

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"Io metterei il mirino dritto sull'Europa League. Ho visto la Juventus festeggiare la Coppa Italia tre anni fa come se fosse un evento straordinario, è una cosa bellissima ed è un evento Mediaset ma la Juventus deve vincere lo scudetto e non può festeggiare il quarto posto e la Coppa Italia.

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Alla Juve di questi anni manca il pensiero di prima, di essere grande, di essere la squadra che ha vinto più scudetti e la più grande in Italia. Vincere il campionato è difficile con l'Inter in queste condizioni e venendo la Juve da un sesto posto, se l'Europa League l'ha vinta l'Atalanta può vincerla anche la Juventus"

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