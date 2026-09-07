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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Andrea Ranocchia ha analizzato il momento dell'Inter. I nerazzurri, reduci dalla vittoria contro il Napoli, domani affronteranno il Real Madrid in Champions. "L'Inter è una squadra in grande fiducia perché arriva da una vittoria contro il Napoli che penso che pochissime squadre sotto 2-0 sarebbero riuscite a fare".

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"Mi auguro che possa far bene a Madrid, nonostante incontri una delle squadre più forti al mondo, ma l'Inter ha qualità per tenere testa alle migliori squadre del mondo. Cristian affronta José a Madrid sarà sicuramente una bella partita. Gli interisti saranno sempre legati a Mourinho perché ha fatto qualcosa di straordinario. Penso che Cristian voglia dare una lezione per superare il maestro".

(Sport Mediaset)