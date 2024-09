"Il Milan ha creato tanto, ha sfruttato i buchi dell'Inter, l'ha preparata bene Fonseca. L'Inter viene da anni di grande calcio, talenti in grande crescita. Sono di parte ma l'unica avversaria dell'Inter è l'Inter, è lì che l'Inter non ha fatto l'Inter. Una squadra con una rosa ampia deve puntare ad arrivare in fondo a tutte le competizioni, non può scegliere una o l'altra. L'unico pericolo è che siamo diventati bravi e abbassano il livello mentale"