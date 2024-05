A Ispica è andata in scena la riunione regionale del coordinamento Sicilia: presente all’evento l’ex difensore

Momenti indimenticabili ed emozionanti per gli Inter Club siciliani che nello scorso weekend hanno preso parte alla riunione regionale del coordinamento Sicilia. L'evento si è svolto a Ispica, dove per l'occasione è stato celebrato il 40° anniversario del locale club nerazzurro. I supporters interisti hanno avuto l'onore di essere protagonisti di un meet&greet con la legend nerazzurra Andrea Ranocchia. L'ex capitano nerazzurro si è prestato per una sessione di foto ed autografi. La due giorni ha visto la partecipazione di circa 300 soci appartenenti a diversi Inter Club siciliani. Si è trattato di un grande momento di condivisione insieme ai 65 Club nerazzurri presenti.